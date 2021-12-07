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Происшествия7 декабря 2021 6:47

В ноябре в Новосибирске предотвратили 351 правонарушение

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за ноябрь. Группы быстрого реагирования за месяц осуществили 1871 боевой выезд
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Наибольшее число сигналов «тревога» - 65% - поступило от охранных сигнализаций, 20% - со стационарных или мобильных тревожных кнопок, 15% - от автоматических пожарных сигнализаций либо по телефону.

В результате осуществленных группами быстрого реагирования выездов, патрулирования территории и осмотров объектов за месяц было пресечено 351 правонарушение, задержаны 186 лиц, их совершивших, 7 из них - несовершеннолетние.

Самым распространенным правонарушением ноября стали кражи (229), а также мелкие хулиганства (202).

49 раз за месяц «гвардейцами» осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.