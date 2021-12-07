В ноябре в Новосибирске предотвратили 351 правонарушение

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Наибольшее число сигналов «тревога» - 65% - поступило от охранных сигнализаций, 20% - со стационарных или мобильных тревожных кнопок, 15% - от автоматических пожарных сигнализаций либо по телефону.
В результате осуществленных группами быстрого реагирования выездов, патрулирования территории и осмотров объектов за месяц было пресечено 351 правонарушение, задержаны 186 лиц, их совершивших, 7 из них - несовершеннолетние.
Самым распространенным правонарушением ноября стали кражи (229), а также мелкие хулиганства (202).
49 раз за месяц «гвардейцами» осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.