В ноябре в Новосибирске предотвратили 351 правонарушение

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Наибольшее число сигналов «тревога» - 65% - поступило от охранных сигнализаций, 20% - со стационарных или мобильных тревожных кнопок, 15% - от автоматических пожарных сигнализаций либо по телефону.

В результате осуществленных группами быстрого реагирования выездов, патрулирования территории и осмотров объектов за месяц было пресечено 351 правонарушение, задержаны 186 лиц, их совершивших, 7 из них - несовершеннолетние.

Самым распространенным правонарушением ноября стали кражи (229), а также мелкие хулиганства (202).

49 раз за месяц «гвардейцами» осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.