В Новосибирске запустят кольцевой автобусный маршрут № 67. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В мэрии Новосибирска объявили конкурс на обслуживание автобусного маршрута № 67. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета. Известно, что ранее маршрут запустили в 2019 году, однако со временем он перестал курсировать по городу. При этом его кольцевой маршрут пролегал по Железнодорожному району города, не имея аналогов.

Исходя из опубликованной документации следует, что теперь в городе начнут ездить три таких автобуса. Для этого перевозчикам потребуются транспортные средства малого и среднего класса. Маршрут 67 автобуса будет следующим: «Вокзал «Новосибирск-Главный» — ДК им. Кирова — вокзал «Новосибирск-Главный».

Подать заявки на участие в конкурсе можно со вторника, 7 декабря. Итоги подведут в январе 2022 года.

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