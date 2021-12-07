Следователи проводят проверку после взрыва газа в трехэтажном доме в Тогучине. Фото: предоставлено очевидцами.

В СК РФ по Новосибирской области организовали доследственную проверку после ЧП в Тогучине. Там во вторник, 7 декабря, в одной из квартир на улице Вокзальной взорвался газ.

— На место случившегося незамедлительно выехали следовали территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, которые установят все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, из-за взрыва в квартире выбило стекла, а площадь возгорания составила 40 квадратов.

В результате ЧП пострадал мужчина, он получил ожоги. Сейчас сибиряк находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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