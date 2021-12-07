Врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве газа в трехэтажном доме в Тогучине.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, в каком состоянии находится мужчина, пострадавший при взрыве газа в Тогучине. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в Минздраве Новосибирской области.
— Состояние тяжелое, мужчина находится в отделении реанимации, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Напомним, ЧП в Тогучине случилось рано утром 7 декабря. Как сообщил КП-Новосибирск источник, в квартире на первом этаже трехэтажного дома воспламенилась газовоздушная смесь. В результате взрыва в квартире выбило стекла. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 40 квадратов.
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