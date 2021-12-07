Врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве газа в трехэтажном доме в Тогучине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каком состоянии находится мужчина, пострадавший при взрыве газа в Тогучине. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в Минздраве Новосибирской области.

— Состояние тяжелое, мужчина находится в отделении реанимации, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, ЧП в Тогучине случилось рано утром 7 декабря. Как сообщил КП-Новосибирск источник, в квартире на первом этаже трехэтажного дома воспламенилась газовоздушная смесь. В результате взрыва в квартире выбило стекла. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 40 квадратов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber