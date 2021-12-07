Видео пожара в трехэтажном доме в Тогучине, где взорвался газ, появилось в соцсетях

В результате ЧП в доме повыбивало окна. Фото: местные жители.
Появилось видео пожара в трехэтажном доме в Тогучине. Кадрами с места ЧП с корреспондентами КП-Новосибирск поделились очевидцы. На месте случившегося работали сотрудники МЧС. Как сообщил КП-Новосибирск источник, в трехэтажном многоквартирном доме взорвался газ.
— В квартире были обнаружены 3 газовых баллона, 50-литровых. Но все они были целыми. Наиболее вероятно, что травили газ, в результате чего произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате ЧП один человек получил травмы, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Как ранее сообщали в МЧС, на пожаре пострадал мужчина. Его доставили в больницу.
Площадь возгорания составила 40 квадратов.
На кадрах, которые появились в распоряжении КП-Новосибирск видно, что соседние квартиры понесли серьезный урон в результате ЧП.
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