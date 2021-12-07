Под Новосибирском пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Во вторник, 7 декабря, в Тогучине случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. На месте ЧП работали сотрудники МЧС.

— Сообщение о возгорании на Вокзальной улице поступило около 6 утра. Там загорелась квартира на первом этаже. За 25 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пламя повредило квартиру на площади 40 квадратов, — уточнили подробности в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из дома, где случилось ЧП, еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 жильцов. А из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли мужчину. Его доставили в центральную районную больницу с ожогами.

В тушении огня участвовали 17 человек и 5 единиц техники.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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