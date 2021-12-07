В Калининском районе Новосибирска из-за аварии несколько жилмассивов остались без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря, несколько жилмассивов в Калининском районе Новосибирска остались без воды. Произошло это из-за аварии на трубопроводе. Информация о случившемся появилась в соцсети.

— В результате крупного порыва трубопровода затопило кольцо на пересечении улиц Мясниковой и Курчатова, что спровоцировало пробки во всех направлениях движения, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

По словам горожан, школы и детсады не принимают детей из-за отсутствия воды.

Инцидент прокомментировали в МУП «Горводканале». По данным организации, порыв трубопровода случился на пересечении улиц Тюленина и Кочубея.

— Холодной и горячей воды нет на 6 микрорайоне. Подача воды возобновится после устранения аварии, — уточнили в «Горводканале».

Точных сроков устранения последствий аварии в организации не назвали.

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