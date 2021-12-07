В новосибирском Академгородке рядом с Дворцом молодежи «Юность» впервые зальют каток.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Академгородке перед входом в ДМ «Юность» на проспекте Строителей, 21 впервые зальют каток. Место для катания будет небольшим — от 70 до 100 квадратов. Появится каток между фонтаном и крыльцом здания. Об этом сообщил Михаил Халатов, начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту на аппаратном совещании в администрации Советского района.
— Каток планируют как площадку семейного отдыха, в первую очередь для родителей с маленькими детьми. Вход только со своими коньками, проката инвентаря не будет. Катание бесплатное. Главным преимуществом катка станет иллюминация. Когда на площадке перед «Юностью» появится световое оформление, будет очень красиво, — пишет портал «Навигатор» со ссылкой на Михаила Халатова.
Известно, авторы проекта продумали, как организовать подходы к катку, а такж эвакуационные выходы. Небольшую площадку решили превратить в место для катания, так как в рядом расположенном микрорайоне Д других подходящих для этого территорий нет. Большую площадку, находящуюся за Дворцом молодежи «Юность», передают в мэрию. Однако МАУ «Стадион» ее еще не принял.
Этой зимой в Советском районе зальют 10 катков. Сейчас залили все, кроме двух. Так, на 30 % подготовили каток на пляже «Бумеранг». Это связано с его большой площадью — на заливку требуется много времени.
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