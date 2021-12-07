В Новосибирске ищут водителя, сбившего пенсионера на пешеходном переходе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ищут водителя, сбившего пожилого новосибирца на пешеходном переходе. Авария случилась 25 ноября в Первомайском районе города, рядом с остановкой «Баганской», примерно в 10:30 утра.

— В результате наезда 68-летний мужчина с тяжелыми травмами попал в больницу, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Известно, что водитель, сбивший пенсионера, скрылся с места аварии. Родственники пенсионера просят откликнуться очевидцев ДТП и связаться с ними по номеру — +7-993-025-47-87.

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