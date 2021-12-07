Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 7 декабря 2021 года: затор на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Также в пробке стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по улице Блюхера и по проспекту Карда Маркса тоже затруднено.

Движение в сторону правого берега также затруднено — пробка сковала Октябрьский мост. На правобережье заторы наблюдаются на улицах Кирова, Гурьевская и Никитина.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также пробки наблюдаются на улицах Бориса Богаткова, добролюбова, Никитина, Кирова и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 7 декабря, достиг 8 баллов.

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