Опубликованы снимки Новосибирска, сделанные американским спутником 56 лет назад

Оперный театр и площадь Ленина остаются неизменными до сих пор. Фото: https://spymaps.space/

Сайт Spymaps.space снимки Новосибирска 1965 и 1979 года из космоса с американских спутников KH-7 Gambit и KH-9 Hexagon. Фотографировали город в военных целях, а теперь архивные кадры постепенно рассекречивают.

На месте современной Золотой Нивы были овраги. Фото: https://spymaps.space/

По фото нетрудно заметить, что облик города за 14 лет сильно изменился: спрятали в коллектор речку Каменку, протекавшую по Октябрьскому району, построят театр «Глобус». Сократится частный сектор, а вместо него появятся многоэтажки. Новые жилмассивы вырастут на месте Золотой Нивы и Затулинки.

К 1979 году Новосибирск обзавелся вторым автомобильным мостом. Фото: https://spymaps.space/

За 14 лет успел появиться Димитровский мост и Вокзальная магистраль. На сайте смежно расположена карта современного Новосибирска — по ней видно, что в городе через полвека стало гораздо меньше зелени.

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