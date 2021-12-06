В Новосибирске произошло ДТП с участием трех автомобилей

Столкновение произошло по вине «Волги». Фото: «АСТ-54»

6 декабря в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием отечественной «Волги» и еще двух автомобилей кроссовера «Нисан» и седана марки «Хонда». Видео и фото произошедшего уже есть в сети.

— Авария случилась вечером в понедельник 6 декабря у дома №27 по улице Линейной, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

По словам подписчиков паблика, авария произошла из-за действий водителя Волги, женщина находилась в неадекватном состоянии и вела себя странно.

Напомним, 5 декабря в ДТП в Бердске пострадали 3 человека.

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