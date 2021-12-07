Погода в Новосибирске на 7 декабря 2021 года: метель и -2 градуса

В течение дня похолодает до -11. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 7 декабря 2021 года перед грядущими морозами пока будет умеренно теплой, но снежной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на пятницу температура составит -4…-6 градуса, днем — -2…-4 с понижением в течение суток. Будет идти мокрый снег, метель, на дорогах гололедица и ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -17 градусов, а днем опустится до -7, в северо-западных районах — до -14.

«Яндекс.Погода» прогнозирует мокрый снег и похолодание к вечеру уже до -11 градусов.

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