В Новосибирской области в школе художественной гимнастики возбудили уголовное дело

Мошенничество по статье 159 УК РФ в школе по художественной гимнастики олимпийского резерва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области МВД возбудило уголовное дело за мошенничество в крупном размере в спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике. Дело завели из-за доплат за учеников школы, которые уже не числились в учреждении.

— По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, — сообщили в пресс-службе МВД.

В данный момент ведется следствие.

Напомним, что в сентябре 2021 года в одной из школ Новосибирска избили 8-летнего мальчика. Инцидент попал в запись камер видеонаблюдения. По словам матери ребенка, ее сына избили ученики 6-7 классов.

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