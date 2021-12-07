Yota предложила клиентам выбрать цену тарифа

Фото: Стоп-кадр из рекламного ролика Yota.

На сайте https://choice.yota.ru/ пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, после чего выбирают наполнение из предложенных вариантов.

Количество минут и гигабайтов в тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Например, за 500 рублей в Новосибирске клиент сможет выбрать один из пакетов: 694 минуты и 37 Гб или 842 минуты и 5 Гб. В Санкт-Петербурге за эту же цену пользователь сможет получить 612 минут и 8 Гб или 406 минут и 50 Гб. В Пермском крае за 500 рублей клиент сможет выбрать 682 минуты и 32 Гб или 528 минут и 50 Гб.

В поддержку обновленного калькулятора Yota запустила первую рекламную кампанию для мобильных операторов #решайсам на ТВ, радио и в интернете. В рекламном ролике клиенты требуют у мобильных операторов перестать навязывать свои цены и услуги, чтобы самим определять свой набор минут и гигабайтов и не платить за лишнее.

- Стоимость - это первое на что ориентируются клиенты мобильных операторов при выборе тарифа. В новом калькуляторе от цены Yota можно просто ввести конкретную сумму, которую хочешь потратить на тариф. А затем выбрать из предложенных вариантов, что нужнее - больше минут или гигабайтов. И не платить ни рубля больше, - комментирует менеджер по продуктам Yota Наталья Чеботарева.

Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и другим популярным сервисам.