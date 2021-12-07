Новосибирские музыканты сняли клип о взрослении через 15 лет после выхода песни

Клип о взрослении снимали на песню 15-летней давности. Фото: предоставлено Артемом Кравченко
Новосибирская группа «Обычные подозреваемые» выпустила клип на песню 15-летней давности. Фронтмен коллектива Артем Кравченко рассказал о камбэке группы:
— Вообще сама песня достаточно старая, ей около 15 лет, мы решили попробовать перезаписать ее в новом звучании и аранжировке гитариста Сергея Гусельникова. Сама по себе песня с достаточно грустным концом и посвящена вечной проблеме недопонимания людей, особенно творческих. В клипе же мы решили закончить историю более позитивно, — рассказал Артем Кравченко.
На роль девочки позвали дочку коллеги по работе — Настю Хрусталеву. Девушку, в которую выросла девочка, сыграла актриса театра «Красный факел» Девушку — неформала, которая также читает стихи в «Бродячей собаке», исполнила поэтесса Лена Келлерберг.
Пользователи соцсетей похвалили музыкантов за качественный рок:
— Помню песню «Девочка», еще совсем девочкой, — написала фанатка.
— Прям мурашки от этой работы. правда в конце не хватало какой-то пронзительности от голоса, — рассказал подписчик.
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