Сибирячка обвинила водителя в краже говорящей собаки под Новосибирском

Хаски умел тявкать слово "Мама". Фото: предоставлено героями публикации

Сибирячка Алина ищет пропавшего хаски по кличке Ричи — его забрал неизвестный на трассе в Болотном. Девушка рассказала КП-Новосибирск подробности истории:

— Наша семья заболела и я отправила собаку к маме в город Болотное. Мама отпускала Ричи, он был на самовыгуле. Вчера. Возле магазина «Светофор» остановился мужчина около 40 лет на Uaz Patriot, увидел нашу собаку. Спросил у местной женщины — она ли хозяйка? Та сказала нет. Тогда мужчина сказал «придется ее забрать». Посадил в машину и уехал, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пса Алина.

Хаски по кличке Ричи появился в семье Алины 9 месяцев назад и быстро стал всеобщим любимцем. Девушка покупала его в питомнике в Новоалтайске, отдав 15 тысяч рублей за породистого пса. Пес был очень дружелюбным и любил ездить на машине.

— Дети скучают по Ричи, а я уже в отчаянии. У нас такой ласковый пес, «говорящий»- с детства приучили его тявкать «мама» и стучаться домой. На собаке был ошейник, почему чужой человек его забрал? Я собираюсь написать заявление в полицию, мы очень тяжело переживаем его пропажу, — поделилась с КП-Новосибирск Алина.

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