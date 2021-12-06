В Новосибирской клинике НИИТО введена процедура банкротства

Наблюдение будет продолжаться до 1 мая 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства в клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО. С заявлением о несостоятельности учреждения в суд обратилась организация ООО «Медицинский интегратор», которой клиника задолжала более 20 миллионов рублей.

— В отношении должника автономной некоммерческой организации «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» ввели процедуру банкротства — наблюдение, на пять месяцев до 1 мая 2022 года, — сообщают в суде.

Временным управляющим в НИИТО назначали члена Союза арбитражных управляющих «Континент» Болотову Татьяну.

Напомним, что в октябре 2021 года арбитражный суд региона отказал признать банкротом «Сибирский Гигант», который задолжал более 36 миллионов рублей компании ООО «Шмель» .

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