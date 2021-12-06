Губернатор поручил усилить в школах внедрение новых сервисов цифровой образовательной среды

Многие школы уже зарегистрированы в системе. Фото: nso.ru

В Электронной школе Новосибирской области зарегистрирована уже почти тысяча школ, их учителя за время работы системы выставили в электронные журналы почти 66 миллионов оценок.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь на оперативном совещании 6 декабря доложил Губернатору Андрею Травникову о результатах реализации проекта по модернизации государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа» в 2021 году.

Глава региона поддержал предложение министерства, адресованное к образовательным организациям, перейти от бумажных журналов к электронным.

— Сегодня все школы в Новосибирской области подключены к высокоскоростному интернету. Это инфраструктура, и нужно продолжить насыщать ее удобными сервисами, совершенствовать их, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

На сегодняшний день в системе «Электронной школы» зарегистрировано более 900 образовательных учреждений. Так же уже известны лидеры по организации учебного процесса являются наукоград Кольцово, Новосибирский, Куйбышевский, Кыштовский, Болотнинский и Чановский районы.

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