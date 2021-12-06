Мэр Новосибирска ответил на критику о плохой уборке снега

В Сибири с ее особым климатом, когда месячная норма может выпасть за пару дней, сложно эффективно рассчитывать количество снегоуборочной техники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как воспринимает критику о плохой уборке снега не от новосибирцев, а от заезжих «лохматых экспертов».

— Я очень остро воспринимаю критику заезжих так называемых «лохматых экспертов», которые никогда не жили в Новосибирске и мало что знают про него. Они приезжают и зарабатывают на критике, вырабатывая комплекс неполноценности у города, — объясняет мэр Анатолий Локоть в интервью «Вести Новосибирск».

По поводу плохой уборки улиц мэр напоминает о том, что в Сибири особый климат и 100 миллиметров снега может выпасть как за месяц, так и за пару дней. А это в свою очередь сказывается на числе задействованной снегоуборочной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber