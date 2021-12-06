Губернатор Новосибирской области и первый замминистра спорта РФ провели выездное совещание на стройплощадке ЛДС. Фото: предоставлено Правительством НСО.

В Новосибирске на строящемся ЛДС ведется монтаж наружных площадок. В дальнейшем на них разместят основное холодильное оборудование. Губернатор Андрей Травников и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров оценили темпы работ на ледовой арене. Строительство ведется по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Участниками совещания также стали представители дирекции ООО «Федерация хоккея России». Информацию об этом предоставили в Правительстве Новосибирской области.

В октябре 2021 года на ЛДС начали обустраивать ледовый корт тренировочной арены, размер которой — 60 на 30 квадратов. Сейчас там готово поле для заливки ледовой поверхности.

— На очереди — большая арена аналогичных габаритов. Для основания ледовых кортов используется оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности, доложили строители Губернатору и первому заместителю Министра, — уточнили в Правительстве.

По данным властей, на основной арене рабочие продолжают остекление витражных систем, а также ведется монтаж металлических конструкции фасада. Кроме того, на малых аренах ЛДС устанавливают системы теплоснабжения, заливают монолитные гребенки и лестницы. Кроме того, там устанавливают оборудование индивидуального теплового пункта. Также известно, что сейчас строители занимаются оборудованием ходовых мостов, расположенных в верхней части купола здания. Нужны они, чтобы обслуживать технологическое оборудование. К нему также относятся световой, звуковой и видеокуб.

Напомним, строительство объекта контролирует Правительство Новосибирской области.

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