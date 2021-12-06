Подозреваемых отпустили на время следствия под подписку о невыезде. Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске у 15-летних школьников украли мобильные телефоны . ЧП произошло вечером 28 ноября в Дзержинском районе в парке «Березовая роща».

— Потерпевшие пояснили, что в ходе нападения подростки, применяя насилие и угрожая ножом, похитили имевшиеся у несовершеннолетних мобильные телефоны стоимостью 40 и 13 тысяч рублей. С похищенным имуществом неустановленные лица с места совершения преступления скрылись, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Полиции удалось поймать грабителей. Ими оказались два подростка из Тогучинского района.

— Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались. Похищенные телефоны злоумышленники успели сбыть. Сейчас местонахождение похищенного устанавливается, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой». Парням избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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