Детей нельзя высаживать из автобусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске кондукторам запретили высаживать детей из автобусов. Напоминание об этом появилось на сайте ведомства в связи с резкими похолоданиями, идущими в город.

— Пассажиры, не достигшие возраста шестнадцати лет, следующие без сопровождения совершеннолетнего лица, могут не покидать транспортное средство при невозможности осуществить оплату за проезд — в связи с этим, требования кондуктора покинуть транспортное средство неправомерны», — отметил министр со ссылкой на ст. 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, — говорится на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Региональный Минтранс проведет профилактическую беседу с перевозчиками, чтобы не было случаев по высадке детей из общественного транспорта.

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