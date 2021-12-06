В Новосибирске опытный водитель рассказал, как не стоять в пробках на дорогах

Хорошее знание города — возможность найти объездную дорогу, чтобы не встать в пробку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский водитель рассказал, как не тратить время на пробки на дорогах. Станислав Жеребор уже 15 лет за рулем. За это время он определил каких правил стоит придерживаться, чтобы быстро и без пробок передвигаться по городу.

— Самое элементарное, что можно посоветовать — соблюдайте ПДД. Вот серьезно, торопитесь вы и думаете, что проскочите на красный — не надо. Может и проскочите, а может кого-то собьете или врежетесь в такого же торопыгу как вы и все — авария и пробка, — объясняет Станислав.

Также Станислав советует пользоваться навигатором. По его словам, пробку можно избежать, не встав в нее, если поехать объездным путем там, где это возможно.

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