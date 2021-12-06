В Новосибирске продавщица блинов сломала швабру, прогоняя антиваксера

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

4 декабря в 13.10 кнопка тревожной сигнализации была нажата в баре на улице Гурьевской. Прибывшим на вызов бойцам ГБР администратор пожаловалась на мужчину, который не предъявил QR-код, но прошел в зал и требовал обслужить его. «Гвардейцы» выпроводили нарушителя.

В этот же день еще один гражданин без отметки о вакцинации прорывался в паб на улице Ленина. В первый раз он пришел туда в 16.32 и из-за отсутствия QR-кода был выпровожен охранниками, во второй раз, в 17.23, исход был тот же.

4 декабря в 17.09 в супермаркете Кировского района к охраннику ГВАРДИИ подбежали работники соседнего магазина сотовых аксессуаров и сообщили, что по зданию ходит вооруженный мужчина. По их словам, несколько минут назад он спрашивал, где можно наточить нож, демонстрируя при этом большой кухонный тесак. Носитель оружия напугал продавцов, поскольку был очень пьян и мог применить имеющийся у него опасный предмет в любой момент. Охранник передал информацию бойцам ГБР-76, которые уже через минуту были в супермаркете и задержали нарушителя. Нож у него был изъят, а сам он передан сотрудникам полиции.

4 декабря в 21.06 бойцы ГБР-6 задержали молодого мужчину, намеревавшегося похитить из супермаркета восемь банок красной икры на общую сумму 2000 рублей. Пойманный с поличным, он также был передан полицейским.

4 декабря в 21.50 посетитель, находившийся в нетрезвом состоянии, приобрел в пивном магазине в Троллейном жилмассиве пиво и расположился там же за столиком, чтобы его выпить. Продавец попросила гостя показать QR-код, на что тот сильно возмутился и отказался выполнять требование. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-4 выпроводили хулигана из магазина на улицу.

5 декабря в 15.36 по сигналу тревоги ГБР ГВАРДИИ была направлена в павильон по продаже блинов на Вокзальную магистраль. Кнопку тревожной сигнализации нажала продавец, которая продала посетителю блин, но из-за отсутствия у него QR-кода не позволила съесть его внутри помещения. Недовольный отказом посетитель ударил ее по лицу, за что получил в ответ несколько ударов шваброй, от которых она сломалась. Подоспевшие «гвардейцы» задержали хулигана и передали его полицейским. Медицинская помощь никому не потребовалась, а вот кто будет возмещать ущерб из-за сломанной швабры - пока неясно.