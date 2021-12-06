В Новосибирскую область нагрянут морозы до -29 градусов. Фото: Олег Укладов

На смену теплым зимним дням в Новосибирскую область придут морозы. Так, на днях температура воздуха в регионе опустится до -29 градусов. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В регионе ожидается похолодание и смена потоков с юго-западных, западных на северо-западные. Снег будет отмечаться еще завтра, 7 декабря, а также в ночь на 8 декабря по области в самом Новосибирске. Затем осадки прекратятся, ветер стихнет, и резко похолодает. 8 декабря по области при прояснениях температура воздуха ночью ожидается до — 28 градусов, днем — 19…-22. В Новосибирске 8 декабря ночью и днем будет одна температура — -17…-19 градусов. 9 декабря мы ждем по области до -29 градусов при прояснениях. В городе ночью 9 декабря будет -25…-27 градусов. Днем в Новосибирске будет -17…-19 градусов, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

А пока у новосибирцев есть время настроиться на предстоящие морозы — погода балует теплом. Так, 6 декабря, днем в городе будет -1…-3 градусов, преимущественно без осадков.

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