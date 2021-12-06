Полпред заявил об отставании в строительстве новосибирского ЛДС. Фото: Официальный сайт полпреда президента РФ по СФО.

Анатолий Серышев, представитель Президент РФ в СФО, посетил площадку строящегося ЛДС в Новосибирске. После этого он заявил, что работы на объекте идут с отставанием от графика. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

— Срок завершения строительства — сентябрь 2022 года. По данным Ростехнадзора, на сегодняшний день строительные работы осуществляются с отставанием от графика, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на объекте обустраивают внутренние инженерные системы — вентиляцию, отопление, водоснабжение и водоотведение. Также там проводят работы по гидроизоляции, устанавливают системы пожаротушения. Помимо этого, на объекте монтируют металлоконструкции основной арены, газобетонных блоков и кирпича. А еще рабочие прокладывают кабеля, предназначенные под освещение.

Как добавили в пресс-службе полпреда, с незначительным отставанием от графика ведется и строительство станции «Спортивная». Ввести ее в эксплуатацию должны в 2022 году.

По словам полпреда Серышева, нужно установить график работ, который позволить завершить строительство в установленные сроки.

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