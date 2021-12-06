Новосибирцы нашли записки с мольбой о помощи на площади Станиславского. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В понедельник, 6 декабря, новосибирцы нашли на улице записки с мольбой о помощи. Странные послания прохожие обнаружили на площади Станиславского.

— Записок штук 5 было в 7 утра, я вызвала полицию в 8 утра. В полиции сказали, что я не первая, парень скидывал записки, — написала автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

В тексте записок кто-то просит вызвать полицию на улицу Титова. Автор послания при этом заверил, что это не шутка.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию корреспонденту КП-Новосибирск:

— По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Информация о том, что нужна помощь, не подтвердилась. Сейчас в полиции проводят проверку, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber