В Новосибирске на обслуживание платных парковок потратят почти 5 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской центр организации дорожного движения в Новосибирске ищет подрядчика, который будет заниматься техническим обслуживанием платных парковок. Срок выполнения работ — в течение всего 2022 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На платное обслуживание парковок готовы выделить 4,7 миллиона рублей. Подрядчику нужно будет заниматься обновлением прошивки парковок, следить за работой паркоматов, проверяя их связь с системой. Кроме того, подрядчик должен будет заниматься установкой и настройкой обновления на программно-аппаратном комплексе. Также ему нужно будет ремонтировать неисправное оборудование.

Парковки, за которые будет отвечать победитель торгов, расположены на Красном проспекте.

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