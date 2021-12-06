В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления людей роллами в кафе под Новосибирском. Фото: прокуратура Татарского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны причины массового отравления людей роллами в кафе под Новосибирском. Их в понедельник, 6 декабря, на оперативном совещании в правительстве назвал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Этиологический агент заболеваемости — это сальмонелла и ротавирус. Источник инфекции — персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружили ДНК сальмонеллы, антигенны ротавирусов. Факторы передачи — это готовая продукция, которую изготовили сотрудники данного кафе. Причины распространения заболеваемости — нарушения санитарных требований при организации работы предприятия, — сообщил Александр Щербатов.

По его словам, кафе начало работу в ноябре месяце. Как уточнил Щербатов, после случившегося сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят совместные рейды по выявлению нарушений в заведениях общепита.

Ранее сообщалось, что жители Татарска отравились роллами из местного кафе «Суши-Хаус». Изначально сообщалось о более 20 отравившихся, но с каждым днем цифра пострадавших росла. Среди них были и дети. На сегодняшний общее число пострадавших — 72 человека, включая 29 несовершеннолетних.

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