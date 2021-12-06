Новосибирцы, переехавшие в Черногорию, перечислили плюсы и минусы жизни в другой стране. Фото: lina.sileny // Инстаграм.

Лина и Алексей, 25-летние новосибирцы, переехали в Черногорию. Девушка ведет в Инстаграм свой блог, в котором рассказала о преимуществах жизни в другой стране.

По словам сибирячки, у Черногории множество плюсов. Важное, по ее мнению, — доступность получения вида на жительство. Как написала в Инстаграм Лина, оформить ВНЖ можно всего за полтора месяца. А еще, по словам девушки, в Черногории много солнца, которого сибирякам так не хватало в Новосибирске.

— Мой родной город Новосибирск за последние годы стал совсем серым и грустным. Летнего солнца нам не хватало катастрофически, организм требовал D3! И получается, что мы его услышали! — написала девушка.

Лина также выделила экологию. В Черногории, по ее мнению, она гораздо лучше. Ведь в стране нет промышленных предприятий, которые загрязняют воздух. Зато много полей и лесов. А еще своим видом пленит Адриатическое море.

Что касается климата, то в Черногории он не идеален. Девушка написала, что зимой там часто идут дожди. При этом температура воздуха в стране комфортная.

— Если зимой будет 0 градусов, то для черногорцев это будет нонсенс — слишком холодно! Зато летом пляжный отдых в 30 градусов вам обеспечен, — добавила Лина.

Из минусов жизни в стране девушка выделила то, что Черногория не подойдет для тех, кто привык к бешенному ритму жизни.

Сибирячка также сообщила, что Черногория — маленькая страна. Ее площадь во много раз меньше Новосибирской области.

Еще Лина написала, что в Черногории, как и в Новосибирске, очень много голубей.

— И живут они здесь неплохо — чаще всего при ресторанчиках, в которых их с удовольствием подкармливают и заботятся, — уточнила сибирячка.

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