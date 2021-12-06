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Умные вещи6 декабря 2021 3:27

Tele2 ускорила мобильный интернет на северо-западе Новосибирской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, улучшил качество голосовой связи и повысил скорость мобильного интернета в Барабинско-Куйбышевской агломерации на северо-западе Новосибирской области, где проживают более 100 тысяч человек
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Технические специалисты компании разместили 20 базовых станций в Барабинске, Куйбышеве, а также в нескольких селах в пределах агломерации.

В Куйбышеве Tele2 улучшила голосовую связь и мобильный интернет на улицах Энгельса, Войкова и Невского. В Барабинске улучшения провели на улице Ленина и в Новопокровском переулке. Помимо установки новых базовых станций оператор провел агрегацию частот - объединение двух разных диапазонов для повышения скорости интернета.

Также технические специалисты Tele2 построили базовые станции в селах Горбуново Куйбышевского района и Новокозловское Барабинского района, где ранее не было связи оператора, и в селах Нагорное и Абрамово, где до этого не было стабильного сигнала и достаточно высокой скорости мобильного интернета.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В Барабинском районе потребление мобильного интернета за год выросло почти на 40%, в Куйбышевском районе мы зафиксировали еще больший рост - на 67% год к году. Благодаря развитию сети и запуску новых базовых станций мы добились того, что скорость 4G-интернета в двух районах выросла на 10-30%. Например, точечные улучшения покрытия в Барабинске позволили увеличить скорость передачи данных на 28%, а в Куйбышеве - на 10%.