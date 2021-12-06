В ГИБДД рассказали о гибели пассажира иномарки, влетевшей в столб в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с иномаркой, влетевшей в столб в Октябрьском районе Новосибирска. По данным ведомства, в результате аварии погиб один человек — пассажир 2000 года рождения. Водитель машины жив — он получил различные травмы.

— 5 декабря в 23.55 водитель 1999 года рождения на автомобиле Volkswagen Polo следовал по улице Никитина, со стороны улицы Панфиловцев, в сторону улицы Автогенная, и напротив дома 146 по улице Никитина, совершил наезд на световую опору. В результате аварии водителя с переломом ключицы, ребер и многочисленными ушибами доставили в больницу. Пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, — уточнили в ГИБДД.

Известно, что у водителя взяли анализы на алкогольное опьянение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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