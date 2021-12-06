Пробки в Новосибирске на утро 6 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Титова, Троллейной, Космической, улице Блюхера и по проспекту Карла Маркса. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по Большевистской улице в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Восход, Добролюбова, Кирова и Никитина. Также пробка образовалась на Военной улице.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельник, 6 декабря, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber