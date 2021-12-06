Новосибирск окутал сильный смог.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В понедельник, 6 декабря, Новосибирск окутал смог. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели. По их словам, из-за него видимость на дорогах существенно снизилась. При этом синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали о туманах.
Видимость на дорогаз снизилась.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
— 6 декабря утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -1…-3 градусов, — говорится в сообщении метеорологов.
Также синоптики обещают, что 6 декабря в Новосибирске осадков не ожидается. При этом на дорогах возможен гололед.
Синоптики предупреждали горожан о тумане.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
По области метеорологи также прогнозируют туманы и гололедицу. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
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