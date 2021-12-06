Новосибирский водитель спас щенков, выброшенных на трассе в мороз

Водитель не смог проехать мимо брошенных щенков. Фото: предоставлены Кристиной Богомяковой

Сибиряк Александр спас четверых щенков. Малышей кто-то бросил умирать на трассе в мороз. История произошла на дороге между селом Ордынское и Новосибирском.

— Вечером в четверг Александр ехал по Ордынской трассе в сумерках. Краем глаза заметил шевеление на обочине и почувствовал — надо вернуться. В темноте на тряпке лежали месячные щенята, светленькие девочки. Мужчина не смог бросить их на трассе и взял с собой в Новосибирск, — рассказала КП-Новосибирск маркетолог Кристина Богомякова.

27-летний Александр отдал щенков Кристине и ее подругам, которые в свободное время пристраивают животных. Щенков оставили на трассе неизвестные. Малыши оказались смешанной породы — но зоозащитницы уверены, что они вырастут в среднего размера собак, до колена. Щенки контактные и теперь ищут новых хозяев.

— Александр пока приютил их у себя, но мы ищем передержку и хозяев. Ему одному непривычно и сложновато, но пока согласен их придержать. Говорит — будто шестым чувством решил не проехать мимо и остановиться, — добавила Кристина Богомякова.

Уважаемые читатели! Если вы хотите забрать щенков, свяжитесь с Кристиной по телефону 8-952-925-71-59 или обратитесь в редакцию КП-Новосибирск: 8-923-145-11-03

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