В Новосибирске мать школьника судится с учителями, которые не вызвали «Скорую помощь» ребенку после драки

Учителя не вызвали "скорую" ребенку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мать избитого школьника подала в суд на учителей одной из новосибирских школ: подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

— Двое несовершеннолетних подрались на территории школы и получили серьезные травмы. Мать пострадавшего ученика подала гражданский иск к школе. Причина иска — педагоги не вызвали «Скорую помощь» одному из детей, который получил травмы в ходе конфликта, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Редакция КП- Новосибирск подготовила запрос в школу по факту конфликта учеников. Мы также просим родителей связаться с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03.

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