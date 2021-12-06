Погода в Новосибирске на 6 декабря 2021 года: идет резкое потепление

Погода обещает быть теплой Фото: Никита МАНЬКО

Погода в Новосибирске на 6 декабря 2021 года обещает быть теплой, но пасмурной. В Западно-Сибирском УГМС дали прогноз на сутки.

— Днем 6 декабря будет оотепель: температура воздуха составит -1...-3 градуса. Ночью похолодает до -2...-4 градуса. Возможна облачность, юго-западный ветер с порывами 4-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает пасмурную погоду днем, а ночью — снег. Днем -1...-3 градуса, ночью -3...-4 градуса.

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