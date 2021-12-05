В Новосибирске вынес приговор инспектору ДПС за взятку от пьяного водителя

Инспектор ДПС получил 9 тысяч рублей от пьяного водителя Фото: Анастасия Осипова

История со взяткой началась 2 мая 2021 года в поселке Чик под Новосибирском. Инспектор ДПС остановил автомобиль «Мерседес Бенц С230», за рулем которого сидел 39-летний водитель. Водитель был пьян, однако решил откупиться от полицейского. Для этого мужчина позвонил знакомому в ГИБДД и передал трубку инспектору.

Согласно материалам дела, инспектор ДПС согласился на предложение коллеги не оформлять нетрезвого водителя, попросив за это 15 тысяч рублей. Однако затем посредник позвонил водителю и попросил перевести 15 тысяч рублей ему на счет и разделить. В результате нетрезвый водитель перечислил 9 тысяч рублей остановившему его инспектору ДПС.

— Подсудимый характеризуется положительно, имеет медаль МВД России «За отличие в службе». Растит двух малолетних детей и раскаялся в содеянном. На основании этого суд смягчил наказание до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы условно и штрафа в 30 тысяч рублей. Водитель, давший взятку, получил 3,5 года условно и штраф в 30 тысяч рублей, — сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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