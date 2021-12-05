В Новосибирске осудили начальника томского поезда за взятку ревизору

Бывший начальник поезда платил по 4 тысячи рублей за проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор экс-начальнику специального поезда проводников из Томска. Подробности рассказали в новосибирской областной прокуратуре.

Согласно материалам дела, 54-летний мужчина договорился со специалистом ревизионного отдела предупреждать о грядущих проверках. Через переписку в WhatsApp он предложил перечислять за каждое предупреждение по 4 тысячи рублей, а всего успел заплатить 36 тысяч рублей.

Мужчину задержали, он написал явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело о даче взятки с импользованием служебного положения к крупном размере. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе уход за больной престарелой сестрой, и назначил наказание в виде штрафа в 180 тысяч рублей, — сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Приговор вступил в законную силу.

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