Умер Игорь Коропачинский — бывший директор Ботанического сада в Новосибирске

Академик скончался в возрасте 93 лет. Фото: Алена Мартынова // пресс-служба СО РАН

В Новосибирске умер академик РАН Игорь Коропачинский — бывший директор Ботанического сада СО РАН, доктор биологических наук. Официальное сообщение опубликовал публицист РАН Николая Подосокорский в своем telegram-канале.

— 5 декабря в возрасте 93 лет умер Игорь Юрьевич Коропачинский, российский дендролог, доктор биологических наук, академик РАН, советник РАН. Его основные работы связаны с изучением дендрофлоры России и интродукцией древесных растений в Сибири. Его исследования географии и изменчивости, роста и развития древесных растений различных ботанико-географических регионов Сибири, естественной гибридизации основных лесообразующих пород стали основой для разработки системы организации лесного хозяйства, — написал Николай Подосокорский.

Игорь Коропачинский родился 16 марта 1928 года в Красноярске, в 1951 году окончил Сибирский лесотехнический институт, через 21 год защитил докторскую диссертацию. С 1983 по 2000 год возглавлял Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, много лет был председателем Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока.

С 1983 по 2000 год возглавлял Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, много лет был председателем Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока. В 1992 году стал членом РАН, в 2000 году советник РАН. В 1995 году был награжден премией РАН имени В.Н. Сукачева за серию работ «Дендрофлора Сибири».

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