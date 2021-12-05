Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество5 декабря 2021 16:19

Новосибирец снял на видео почищенный тротуар у мэрии и снег напротив

Ролик вызвал споры в соцсетях
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тротуар напротив мэрии (слева) и гладко вычищенный (справа) поразили новосибирца

Тротуар напротив мэрии (слева) и гладко вычищенный (справа) поразили новосибирца

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец заснял очищенный до плитки тротуар у мэрии и заснеженный у здания напротив. Ролик подписчика «АСТ-54» набрал более 120 тысяч просмотров:

— Одна сторона дороги — мэрия. И другая сторона — напротив, — прокомментировал автор видео.

Пользователи соцсетей обсудили уборку тротуаров в Новосибирске:

— По периметру здания так же — снег. Заставили дворников работать на входе. Что мешает собственникам других зданий заставить?, — спрашивают комментаторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber