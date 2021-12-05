Новосибирец снял на видео почищенный тротуар у мэрии и снег напротив

Тротуар напротив мэрии (слева) и гладко вычищенный (справа) поразили новосибирца
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирец заснял очищенный до плитки тротуар у мэрии и заснеженный у здания напротив. Ролик подписчика «АСТ-54» набрал более 120 тысяч просмотров:
— Одна сторона дороги — мэрия. И другая сторона — напротив, — прокомментировал автор видео.
Пользователи соцсетей обсудили уборку тротуаров в Новосибирске:
— По периметру здания так же — снег. Заставили дворников работать на входе. Что мешает собственникам других зданий заставить?, — спрашивают комментаторы.
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