Новосибирцы спасают замерзшую утку, которая не может улететь

Утке пытаются помочь. Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы спасают утку, которая поселилась на льду реки Иня и не может улететь. Одним из тех, кто пытается помочь птице, оказался новосибирец Евгений Кочкин.

— Утка находится напротив микрорайона «Весений», на улице Заречная, 37. Чтобы ей помочь, собралось 20 человек, народ притащил с собой веревки, переноску и даже лестницу. Оказалось, что утка летать не может и она отбилась от стаи. Все помогали и переживали, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Кочкин.

Дикая утка убегала от людей: сейчас местные жители изготавливают сетку для поимки птицы и ищут лодку. Утку готовы реабилитировать экологи парка в Кольцово.

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