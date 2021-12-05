Три человека пострадали в тройном ДТП в Бердске

Трое человек попали в больницу Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Трое человек оказались в больнице после ДТП в Бердске. Столкновение произошло днем 5 декабря на улице Красный Сокол, 29/3.Столкнулись три автомобиля: внедорожник Suzuki Grand Vitara, кроссовер Toyota RAV4 и хэтчбек Mazda Demio.

По предварительным данным, Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, затем в нее врезалась Mazda.

— По предварительной информации, 3 человека получили травмы, их доставили в больницу. Детей среди потсрадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

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