В Новосибирске 392 человека заболели коронавирусом за сутки

За сутки заболел 71 ребенок Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Врачи выявили 392 новых заболевших COVID-19 за сутки, в их чиле - числе заболел 71 ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Новосибирской области. Всего с начала вспышки заболевания зарегистрировано 84 714 случаев коронавируса.

К сожалению, спасти врачам удалось не всех: коронавирус унес жизни 3875 человек в Новосибирской области, 16 пациентов умерли за прошедшие сутки.

— Это мужчины в возрасте 59, 90, 84, 67, 48, 58 лет, двое мужчин в возрасте 85 лет и женщины в возрасте 84, 76, 69, 72, 68, 64, 71, 65 лет, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 329 пациентов, 53 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных больницах Новосибирской области находятся 3948 пациентов с дигнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. В том числе госпитализировано 46 детей.

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