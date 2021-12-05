Пилот объяснил экстренную посадку самолета «Магадан - Новосибирск» в Иркутске

При посадке никто не пострадал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилот из Новосибирска объяснил причину экстренной посадки самолета «Магадан — Новосибирск» в Иркутске. Напомним, инцидент случился 2 декабря: авиалайнер Airbus А321 вылетел из Магадана в 11.42 и экстренно приземлился в аэропорту Иркутска в 13.00. По данным пресс-службы Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России причиной вынужденной посадки стал отказ автопилота.

— Предварительно установлено, что в пути следования у самолета отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолета на аэродроме г. Иркутска. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома, — сообщили следователи иркутского отдела на транспорте.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с профессиональным пилотом, и он так прокомментировал ситуацию:

— Из-за слабого мороза приборы не отказывают. Ограничения для взлета и посадки у Airbus около -46 градусов, а в Магадане было -13 градусов. Проблема могла возникнуть из-за специальных трубок: они находятся на носу лайнера, и по ним самолет вычисляет скорость. Если они забиваются льдом, то начинают показывать недостоверную информацию, это и случилось у рейса «Магадан-Новосибирск». Трубки обогреваются, и лед на них должен таять. Но, видимо, в Магадане были все условия для сильного обледенения, и система обогрева не справлялась, — рассказал КП-Новосибирск пилот авиалайнера Embraer 170 (своего имени он попросил неназывать).

Пилот отметил, что перед полетом техники должны были осмотреть трубки и проверить, что они чистые и не забитые.

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