Женщина недовольна результатом. Фото: "Черный список".

Сибирячка пожаловалась на испорченные ресницы после наращивания. Объявление она обнаружила в социальных сетях.

— В объявлении было написано, что мастер со стажем 4 года и хорошие фото были. В разговоре, оказалось стаж год. Вопрос не упирался в деньги, а во время и линию метро, — пишет девушка в группе «Черный список мастер и модель».

Приехав на наращивание женщина прибывала в шоке всю процедуру.

— Мне снимали ресницы механически, без ремувера. Далее я не могла 30 минут открыть глаз. Мне его разлепляли пинцетами. К клею приклеился патч — это была еще одна проблема.

В итоге по словам сибирячки, ресницы получились, как у коровы. Она осталась недовольна полученным результатом.

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