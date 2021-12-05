Следователи начали проверку после того, как учитель ударила глухого ребенка в школе под Новосибирском

Педагог решила проучить непослушного мальчика Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи проверят школу-интернат под Новосибирском, где учитель ударила ребенка-инвалида. Скандал случился в Искитимском районе:

— В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что во время урока в коррекционной школе учитель ударила мальчика-инвалида. В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения.В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Устанавливаются причины и условия инцидента, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Конфликт на уроке случился между педагогом и 13-летним учеником с нарушениями слуха. По словам очевидцев, дети кидались друг друга мелом, учительница потребовала убрать за собой. Мальчик не подчинился, тогда учительница разозлилась и стукнула ребенка по спине. У подростка диагностировали ушиб.

Также, прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту случившегося.

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