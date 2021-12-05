В Новосибирске стартовал Кубок Сибири по парусному спорту

Спортсмены со всей страны приехали на открытие сезона. Фото: Никиты Крутенкова, предоставлены организаторами

Виндсерферы и сноукайтеры со всей России открыли зимний сезон на льду Обского водохранилища. Организаторы XIII Кубка Сибири по парусному спорту рассказали о соревнованиях.

— Погода отличная, дует ветер и сейчас идут показательные выступления. Каждый год участники со всей страны собираются в Новосибирске на открытии зимнего сезона, ведь в Москве и Санк-Петербурге только выпал снег. У нас прекрасные условия для тренировок и сильные по меркам страны спортсмены, — рассказала КП-Новосибирск пресс-атташе Мила Полякова.

География соревнований обширная: Москва, Санкт-Петрбург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Архангельск, Мурманск и другие города. Среди виндсерферов и сноукайтеров развернулась сложная борьба за призы, в числе фаворитов — столичные спортсмены, петербуржцы, новосибирцы и уральцы.

— Уральцы сильны во фристайле, сейчас идут соревнования в этой дисциплине. Самому юному участнику соревнований 10 лет, самому возрастному — 68 лет, — сообщила Мила Полякова.

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