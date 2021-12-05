Видео с водителем, который ездил по тротуару у детского центра в Новосибирске, возмутило соцсети

Родители с колясками разворачивали машины Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Родители пожаловались на водителей, которые ездили по тротуару у ДОЦ «Спутник». Подписчица «АСТ-54» опубликовала видео в группе: ролик вызвал негодование у пользователей соцсетей.

— По пешеходному тротуару у ДОЦ «Спутник», в котором занимается много подростков, автохамы организовали себе проезжую часть. Десятки машин проезжают там, и на ПДД они плевать хотели. У каждого из них своя сказка имеется, которая, по их мнению, дает им право нарушать правила, — написала Ольга.

По словам женщины, тротуар превратился в «снежную кашу» и стал непроходимым. Сибирячка попросила ГИБДД разобраться в проблеме.

— По данному факту будет проведена проверка, как только будет установлена личность водителя, его привлекут к административной ответственности, — сообщили КП-Новосибирск в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber